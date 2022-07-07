Сбер защитит «ЭкоНива-Продукты питания» от DDoS-атак

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Решение защитит DNS-серверы компании от DDoS-атак.

Защита обеспечивается благодаря дополнительному серверу DNS. В нем реализованы передовые методы нейтрализации DDoS-атак и разработана специальная логика обработки запросов от ботов, отличная от логики обработки легитимных пользовательских запросов.

«ЭкоНива-Продукты питания» входит в крупнейший молочный холдинг России и Европы ГК «ЭкоНива». Компания объединяет предприятия по переработке молока с собственных ферм «ЭкоНивы», активно внедряет в производственные процессы новейшие цифровые разработки.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Сбер предлагает своим партнерам как финансовые, так и нефинансовые сервисы экосистемы. Вопросы безопасности данных и киберзащиты сейчас особенно актуальны. Мы обладаем необходимыми технологиями и решениями, которые помогают нашим клиентам эффективно развивать бизнес. Сервис BI.ZONE Cloud DDoS Protection позволит одному из наших надежных партнеров снизить финансовые риски и поддержит непрерывность бизнес-процессов компании».

Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов BI.ZONE:

«DDoS-атаки на такие базовые инфраструктурные сервисы, как DNS, — недорогой и результативный инструмент в руках злоумышленников. При умелом использовании он приводит компании к потерям позиций на рынке, снижению прибыли и репутационному ущербу. Мы давно занимаемся защитой бизнеса от DDoS-атак, накопили большой опыт в оказании таких услуг и рады повысить уровень киберустойчивости веб-ресурсов компании „ЭкоНива-Продукты питания“».

Иван Воробьев, заместитель генерального директора ООО «ЭкоНива-Продукты питания»:

«Все чаще атаки злоумышленников на DNS-серверы, отвечающие за хранение информации о доменах, становятся причиной недоступности ресурсов в интернете для клиентов и партнеров. Подключение к сервису BI.ZONE CDP – часть нашей деятельности по контролю и совершенствованию системы защиты от киберугроз».