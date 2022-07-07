В Воронежской области выставили на продажу АЗС и нефтебазы

Фото из архива Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области продаются сразу несколько АЗС и нефтебаз, сообщает воронежское издание «De Facto».

Так, в Каширском районе предлагают участок в 2,1 га на 574-м километре трассы М-4 «Дон» с автозаправочной станцией на нем. Цена объекта - 50 млн рублей. Продавец сообщает, что на участке можно построить объекты дорожного сервиса. Доступная энергомощность — 30 кВт.

Другую АЗС предлагают купить в Бобровском районе. Площадь застройки - 334,7 кв м на участке площадью 7 тыс. кв м. Продавец просит за него 39 млн рублей.

А в Воронеже в районе ВАИ продается АЗС смешанного типа с действующей лицензией. На заправке там продают и газ, и бензин. Станция была построена в 2004 году, для продажи газа ее переоборудовали в 2018 году. Стоимость АЗС не указана.

В Семилуках продается нефтебаза за 50 миллионов на участке в 1,7 га. Общий объем емкостей — 2,2 тыс. куб м с возможностью увеличения. А за 40 млн рублей можно купить нефтебазу в Острогожском районе. В состав комплекса входит резервуарный парк из 4 вертикальных емкости, 4 горизонтальных резервуара по 50 куб м и 2 горизонтальных резервуара 70 куб м. К нефтебазе ведет железнодорожная ветка, находящаяся в аренде.