Воронежцев пригласили на фестиваль «Рамонский родник»

С 8 по 10 июля в Воронеже пройдет фестиваль «Рамонский родник». Форум авторской песни раскинется на поляне у села Горожанка. По традиции будут работать две сцены.

На главной сцене "Родник" пройдут концерты открытия и закрытия форума, чемпионат по "Что? Где? Когда?", выступления приглашенных гостей и детский конкурс. На малой сцене "Водопад" запланированы мастер-классы и творческие встречи, а также выступления гостей. В этом году на фестивале появилась спортивная площадка, на которой пройдут чемпионаты по пляжному волейболу, футбольный фристайл, семейные эстафеты, чемпионат по дартсу.

На фестивале выступят Роман Ланкин и Юлия Зиганшина, Алексей Вдовин, Павел Пиковский, Андрей Козловский, Умка, Роман Филиппов, Дмитрий Дубров и Александр Саввин, Сергей Канунников, Марат Фахртдинов, Вовка Кожекин, Юлия Теуникова, Юлия Тузова, Николай Недорезов, Денис Солодягин, Ната Колесниченко, квартет «Компания», Андрей Букреев, Юрий Космодемьянский, Олег Автономов, Александр Шестеряков, Андрей Звонков.

Автобусы до фестивальной поляны будут ходить от памятника Славы. Приехать можно и на личном транспорте, но оставить машину на платной парковке перед фестивальной поляной. Жить можно в кемпинге, там проведены электричество и вода, установлены бесплатные туалеты, умывальники и летние души. Готовить можно на горелках и мангалах (разводить костры на земле запрещено).

Гала-концерт фестиваля участием гостей и победителей пройдет 10 июля в 18.00. Вход свободный.