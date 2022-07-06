В Воронеже пройдет фестиваль "Дивномузыка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 июля, в день Белорусской национальной культуры, в Воронеже пройдет фестиваль, который объединит культуры России и Беларуси. На форуме «Дивномузыка» выступят артисты двух знаменитых коллективов - Воронежского русского народного хора имени Массалитинова и Государственного академического ансамбля танца Беларуси.

В этот день в Центральном парке Воронежа с 17.00 можно посетить тематические интерактивные площадки, где можно поучаствовать в мастер-классах и посмотреть выставки.

А в 18.00 в Зеленом театре начнется праздничный концерт. Вход свободный, 6+

Фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленный в 2022-м президентом.