В центре Воронежа сняли на видео стаю крыс у помойки

скриншот видео из паблика Мой и твой Воронеж

Если мы меня не боитесь, то я вас боюсь! - жительница Воронежа сняла и выложила в соцсети видео с полчищами крыс в центре города.

- Фридриха Энгельса (двор домов 7, 9, 11 и ЮВЖД). Напротив Благовещенского собора. Обращались в управляющую компанию – реакции 0, крысы прыгают на ноги. Мусор не вывозится по несколько дней (когда должен вывозиться каждый день!). Баков из-за мусора не видно. Вонь стоит ужасная, - написала дама в сообщении в паблике "Мой и твой Воронеж".

На видео штук десять упитанных крыс, совершенно не боясь человека, шастают по помойке, подъедая остатки продуктов.