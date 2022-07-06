Переселенка с Донбасса, муж которой погиб при освобождении «Азовстали», родила в Воронеже сына

фото администрации Новоусманского района

Жительница Мариуполя, временно переселившаяся в Воронеже из-за тяжелой ситуации в Донбассе, родила сына.

Анастасия Минакова приехала в наш регион в феврале. Супруг женщины Дмитрий, служивший в академии МВД ДНР, погиб в апреле при освобождении «Азовстали». Сын у жительницы Донбасса родился пару недель назад. Она назвала его Арсением. 6 июля маму с малышом выписали. Сейчас они находятся в одном из пунктов временного размещения в Новоусманском районе.

Анастасия призналась, что ребенок помогает ей пережить горе.

- Малыш не дает расслабиться и заставляет держать себя в тонусе. Без него я не знаю, что делала бы, - призналась мамочка. - Муж навсегда останется в моем сердце. Для меня и ребенка он будет ангелом-хранителем. А я расскажу сыну, кем был его отец, и что он геройски погиб. К сожалению, ничего уже не вернуть. Поэтому остается смириться и жить дальше, тем более теперь есть ради кого.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов отметил, что постарается сделать так, чтобы пребывание мамы с малышом в ПВР было максимально комфортным.