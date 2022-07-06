В Воронеже организовали дополнительный подвоз воды горожанам в районе двух коммунальных аварий

Мэрия опубликовала адреса, где 6 июля с 18.30 будет организован дополнительный подвоз питьевой воды жителям Коминтерновского района, оставшимся без нее в самое пекло. Причиной катаклизма стали две масштабные аварии на водоводе диаметром 1000 мм. Люди сидят без воды вторые сутки.

Итак, набрать ее можно по адресам:

- ул. Владимира Невского, 53;

- ул. Мордасовой, 3;

- ул. Маршала Жукова,22;

- ул. Генерала Лизюкова, 76-80;

- ул. Шукшина, 17-19;

- ул. Владимира Невского,69;

- ул. Владимира Невского, 17, 15а;

- ул. Владимира Невского, 44-46;

- ул. Владимира Невского, 32-34;

- ул. Владимира Невского 40, 60-й Армии, 29;

- Бульвар Победы, 50а-50б;

- Бульвар Победы, 8-12;

- Московский проспект, 131а.

- ул. 60-й Армии, 22а (питьевая вода из цистерн);

- ул. Владимира Невского,46 (питьевая вода из цистерн).

По данным Водоканала, одну из аварий - на улице Лесхозной - ликвидировали в 15 часов 6 июля. Сейчас специалисты и техника работают над устранением прорыва на улице Антонова-Овсеенко. Водоканал, кстати, назвал причины аварий