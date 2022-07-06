Воронежец с помощью эвакуатора сдал в металлолом два чужих автомобиля

48-летняя жительница Воронежа в один из июньских дней не обнаружила на парковке своей «Ауди», долго стоявшей на приколе во дворе на улице Антонова-Овсеенко. Владелица объяснила, что долго не пользовалась машиной, тем не менее, оценила ущерб 120 тысяч рублей.

Оперативники установили, что автомобиль похитили с помощью эвакуатора. По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили местонахождение похищенной «Ауди» и личность предполагаемого преступника. Оказалось, что 40-летний подозреваемый, неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков, живет в одном доме с хозяйкой машины. Когда мужчину задержали, он признался, заинтересовался автомобилем, который долго не покидал место парковки. Поэтому он вызвал сотрудников металлоприема и убедил их в том, что является владельцем авто. При помощи эвакуатора машину отвезли для разбора.

- При дальнейшем расследовании уголовного дела установили причастность фигуранта к совершению аналогичного преступления на территории Коминтерновского района. Действуя по отработанной схеме, он при помощи эвакуатора похитил автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный во дворе дома по улице 45 Стрелковой дивизии. Сотрудников пункта приема металла подозреваемый также убедил, что является собственником машины. Сейчас устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Воронежа, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За кражи рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.