Назвали причины коммунальной аварии, оставившей без воды 40 тысяч воронежцев

фото РВК-Воронеж

На улице Лесхозной коммунальщики устранили аварию на трубопроводе, сейчас сотрудники РВК-Воронеж продолжают работы по ликвидации утечки в Северном микрорайоне.

На Антонова-Овсеенко выявили точное место утечки на водоводе диаметром 1 000 мм и приступили непосредственно к ее ликвидации. Как отмечают в Водоканале, работы осложнены глубиной (более 6 метров), свойствами грунта, а также самовольными складами пиломатериалов в месте прохождения трубопровода, которые устроили без согласования с Водоканалом. Коммунальщикам приходится перемещать и вывозить материалы при помощи КамАЗа и автокрана, чтобы обеспечить доступ техники к котловану.

Вероятными причинами возникновения нештатной ситуации в Водоканаое назвали подвижки грунта, повышенный разбор воды, обусловленный жаркой погодой, и изношенность трубопровода, который был проложен в начале 1970-х.

- В ликвидации повреждений на водоводе в Северном микрорайоне задействовано максимальное количество сил и техники. В общей сложности к работам привлечены порядка 30-ти человек, они используют современное мощное оборудование. Мы стараемся сократить время устранения утечек, - отметил гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Коммунальщикам удалось «закольцевать» водопроводную линию, минимизировав количество домов, попадающих в зону временного ограничения водоснабжения. Организовали также подвоз технической и питьевой воды для жителей, чьи дома затронуло ограничение.

Напомним, из-за масштабных аварий, оставивших в Коминтерновском районе Воронежа без воды около 40 тысяч человек, объявили режим ЧС.