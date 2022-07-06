В Воронеже под открытым небом пройдет концерт «Zа Россию»

.

8 июля в Воронеже состоится гражданско-патриотическая акция «Zа Россию» в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей спецоперацию на Украине. Патриотический концерт пройдет под открытым небом - на Советской площади.

Перед горожанами выступят лучшие художественные коллективы региона - ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор FERMATA, солист филармонии Владислав Бирюков, коллективы районов области. Специальными приглашенными гостями станут артисты из Меловского и Марковского районов Луганской Народной Республики.

Концерт начнется в 13.00, вход свободный. 12+