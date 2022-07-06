Водителя, устроившего под Воронежем аварию с тремя погибшими, заключили под стражу

Фото ГУ МВД по региону

Россошанский райсуд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в резонансном ДТП, в котором погибли три человека, в том числе две несовершеннолетних девочки, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, смертельная авария произошла 4 июля в 16.00 на 210-м километре автодороги «Воронеж-Луганск». 46-летний водитель большегруза «Ман» с полуприцепом при движении со стороны Воронежа не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Форд Эксплорер» и «Рено Каптюр». Водитель "Форда" выжил и получил незначительные травмы благодаря сработавшей системе безопасности. Погибли 36-летняя автоледи из "Рено" и две ее несовершеннолетние пассажирки - девочки 7 и 15 лет.

Водителя фуры обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 7 лет заключения.

- В рамках расследования назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская и автотехническая. Опрошены очевидцы аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.