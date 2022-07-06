Врачи предостерегли воронежцев от употребления спиртного в жару

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Врачи рассказали воронежцам, почему не стоит пить алкоголь в жаркую погоду. Для нашего региона это особенно актуально сейчас, когда днем на улице царит невыносимый зной. В пятницу и субботу в Воронеже и области ожидается до +34 градусов.

Медики сетуют, что в такую погоду многие утоляют жажду пивом и другими слабоалкогольными напитками. А это опасно.

- Употребление алкоголя само по себе увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а повышенная температура воздуха только усугубляет ситуацию. Такое сочетание может серьезно навредить организму, увеличивается риск развития инфаркта и инсульта. Также растут шансы получить тепловой или солнечный удар, так как в состоянии опьянения люди не могут адекватно оценивать свое состояние. Некоторые считают, что в жару нельзя употреблять только крепкие напитки, а пиво, сидр или коктейли вреда не нанесут. Это заблуждение: алкоголь опасен в любых дозах. К тому же, такие напитки не только не утоляют жажду, но и усиливают обезвоживание организма, - отметила врач областного наркодиспансера Светлана Елисеева.

О том, какими напиткам лучше утолять жажду в зной, рассказала врач-методист областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Ремизова:

- Из-за обильного потоотделения организм теряет важные микроэлементы, поэтому в жаркую погоду важно восполнять водно-солевой баланс. С этим отлично справится как обычная вода, так и слабоминерализованная. Можно употреблять подсоленные напитки типа айрана и тана. Хорошо утоляют жажду слегка подкисленные напитки: вода с лимоном, лимонады и морсы без сахара. В простую воду также можно добавить мяту, тархун или огуречный сок.