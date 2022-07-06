Жителя Воронежа, захотевшего интим-услуг, развели на полмиллиона рублей

За 5 июля в полицию обратились 17 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности они лишились более 1,5 млн рублей.

Больше всех потерял 22-летний житель Железнодорожного района Воронежа, решивший воспользоваться интим-услугами. Через указанные на интернет-сайте контакты он созвонился с неустановленными лицами и перевел деньги на банковскую карту. После чего начался форменный шантаж: аферисты несколько раз звонили молодому человеку и требовали дополнительных переводов, обвиняли парня в блокировке своего банковского счета, угрожали расправой. Парень в итоге лишился около 500 000 рублей.