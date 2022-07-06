В воронежской Россоши на стене жилого дома появился патриотический баннер

Фото из телеграмма Юрия Мишанкина

В городе Россошь на стене одного из многоэтажных жилых домов по улице Пролетарской появился баннер в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и Вооруженных Сил РФ. Об этом 6 июля в своем Тelegram-канале сообщил глава районной администрации Юрий Мишанков.

Баннер установили силами инициативной группы жителей города. На нем изображен ветеран Великой Отечественной войны, гордо смотрящий вслед молодым героям, уходящим сегодня на фронт. Сопровождает его надпись: «Ребята, за вами вся Россия!»

– Хочется поблагодарить россошанцев за их неравнодушие, стремление помочь и принять участие в судьбе своей страны!, – подчеркнул Юрий Мишанков.