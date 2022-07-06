Угарным газом при пожаре в воронежской многоэтажке отравились 2 человека

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь с 5 на 6 июля произошел пожар в многоэтажке на улице Полякова, 13 в Левобережном районе Воронежа. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 23:49. Об этом рассказали ГУ МЧС по Воронежской области.

На место выехали три отделения ПСЧ-10, одно отделение ПСЧ-4 в составе 12 огнеборцев и четырех единиц спецтехники. Пламя охватило комнату 4х5 метров на третьем этаже здания.

Огонь удалось потушить в 0:12. Пострадали жильцы – 47-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они отравились продуктами горения. Обоих по скорой доставили в больницу. Причина пожара сейчас выясняется.