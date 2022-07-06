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Звезды6 июля 2022 10:15

Воронежцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в парках

Праздничные программы будут идти два дня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы будут несколько дней отмечать День семьи, любви и верности.

Праздничные программы с участием аниматоров пройдут 6 и 7 июля в зеленых зонах Советского района. 6 июля воронежцев ждут в сквере имени Олеко Дундича (ул. Молодогвардейцев, 4, 8,10), а 7 июля - в сквере «Примирения и согласия» (ул. Домостроителей, 26в). Начало представлений в 17.00. В программе - веселые конкурсы, шоу мыльных пузырей, выступления артистов. Вход свободный, 0+

8 июля в 17.00 тематическая программа пройдет в парке "Орленок". 0+

А 9 июля семейный праздник пройдет в доме-музее Дурова 0+