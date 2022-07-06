Воронежец напоил бомжа, а тот отобрал у него телефон

Уж сколько раз твердили: не стоит пить с незнакомцами, боком выходит, но все без толку.

Жертвой собутыльника, которого даже не знал, стал 43-летний воронежец. Ночью мужчина решил выпить во дворе на улице Ростовской в компании незнакомого мужчины. Через какое-то время неизвестный неожиданно ударил благодетеля бутылкой по голове, пинками по различным частям тела, похитил у него мобильный телефон и скрылся. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 15 000 рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого – по записям с камер видеонаблюдения, а также отпечаткам пальцев. Неоднократно судимого 35-летнего рецидивиста без определенного места жительства задержали в Южном микрорайоне. Он признался, что уже успел продать похищенный мобильник, а деньги потратил. Полицейские ищут телефон, а на задержанного завели уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет заключения.