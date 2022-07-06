Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 9:25

Число пострадавших в ДТП со строительной техникой под Воронежем увеличилось до 6 человек

Ранее сообщалось о пяти пострадавших
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В полиции уточнили число пострадавших в аварии со строительной техникой, которая произошла днем 5 июля в Нижнедевицком районе. В больницу попали шестеро, а не пять человек, как сообщалось ранее.

Напомним, накануне около 11.30 на 163-м километре автодороги «Курск-Воронеж» 64-летний водитель на «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в манипулятор, который проводил дорожные работы. Машину по инерции отбросило на другую строительную технику - КамАЗ и погрузчик КАЗ. Грузовики в итоге сбили дорожных рабочих, стоявших на обочине.

В больницу с травмами попали шесть человек в возрасте от 35 до 58 лет - четверо водителей и двое дорожных рабочих.