Коронавирус в Воронежской области на 6 июля: за сутки никто не умер, заразились 100 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 5 июня в Воронежской области никто не умер от коронавируса, сообщил утром 6 июня федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 100 воронежцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 389 075 случаев заболевания. Летальная статистика насчитывает 8 339 эпизодов.

За вчерашний день выписали с больничного 74 пациента. Всего смогли справиться с болезнью за время пандемии 379 692 воронежца.

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