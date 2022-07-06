Задержанного с 1,8 кг героина наркодилера суд отравил в колонию строгого режима на 8 лет

Фото УФСБ по Воронежской области

Железнодорожный районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Воронежской области и отправил его в колонию строгого режима на 8 лет. Мужчину задержали силовики в феврале 2021 года, обнаружив у него 1,8 кг героина. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по региону 6 июля.

Хранил запрещенные вещества злоумышленник в одном из арендуемых гаражных боксов. В отношении него следственным отделом УФСБ было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Было установлено, что мужчина через интернет приобрел у неустановленного лица особо крупную партию героина. А затем планировал ее сбыть розничными дозами через тайники-закладки на территории региона. Но сделать это ему помешали правоохранители.