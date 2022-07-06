В Воронежской области пьяный автомобилист вылетел в кювет и перевернулся

Фото из архива КП

Авария произошла в Эртильском районе. Пьяный водитель Chevrolet Lanos вылетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали два человека. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось днем ранее, во вторник, 5 июля. Примерно в 13.00 на участке 4 км 800 м трассы «Курск — Белгород — Панино — Эртиль». 67-летний местный житель, изрядно приняв на грудь, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет.

В результате сам водитель и его пассажирка, 56-летняя местная жительница, получили травмы. Их доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства ДТП.