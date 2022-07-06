В Нововоронеже полицейские накрыли очередной наркопритон

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Нововоронеже полицейские выявили и пресекли деятельность наркопритона, который организовали в одной из квартир на улице Космонавтов. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 июля.

Правоохранители установили, что 44-летний мужчина систематически предоставлял свою жилплощадь гражданам, страдающим наркотической зависимостью. В его квартире они дружно потребляли запрещенные вещества. Платили за ночлег хозяину преимущественно кодеином и морфином.

В квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, предназначенные для употребления наркотиков. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.