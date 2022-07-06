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Происшествия6 июля 2022 7:03

Бывшего воронежского следователя заподозрили в получении многомиллионной взятки от сутенеров

За деньги он помог организаторам бизнеса на продажной любви выбраться из изолятора
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Бывшего сотрудника управления СКР по Воронежской области силовики заподозрили в получении 3-миллионной взятки. Информацию «Комсомольской правде» подтвердил собственный источник.

Предполагается, что следователь вел уголовное дело, фигурантами которого были члены ОПГ, курировавшие работу проституток в Воронежской области. Подозреваемые находились в СИЗО. И он якобы за «вознаграждение» добился выпуска двух фигурантов из изолятора.

По нашим данным, следователь находился на хорошем счету в управлении, не раз отмечался руководством ведомства ха хорошую работу. После того, как в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка), из СУ СКР его уволили. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет колонии.