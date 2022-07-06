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Общество6 июля 2022 4:53

В Воронеже продолжают устранять крупную аварию на водоводе в Коминтерновском районе

К многоэтажкам начали подвозить воду
Евгения ФРОЛОВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

На утро 6 июня продолжаются работы по ликвидации коммунальной аварии в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили в мэрии.

В данный момент на участке у микрорайона «Задонье» специалисты меняют участок поврежденной трубы на водоводе диаметром 1 000 мм. На месте утечек разрыли котлован на глубину более 2,5 метра. Для ликвидации задействована спецтехника – по четыре экскаватора и автомобиля техпомощи, два автокрана и мощное откачивающее оборудование.

Напомним, воды нет по адресам: Московский пр-т (нечетная сторона) – Б. Победы – Вл. Невского – Лизюкова – А. Овсеенко; Хользунова, 122, (кроме жилых домов: Московский пр-т 145, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153; А.Овсеенко 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э). Из-за этого в микрорайоне ввели режим ЧС.

Сегодня в этот микрорайон также будут подвозить воду, как техническую, так и питьевую. От городской администрации сегодня организуют дежурные группы, которые проинспектируют детские сады.