В мэрии Воронежа сообщили адреса подвоза воды жителям Коминтерновского района

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-служба мэрии Воронежа опубликовала уточненный расширенный список подвоза питьевой и технической воды жителям Коминтерновского района, где утром произошла авария на водоводе метрового диаметра.

Так, по данным администрации, техническую и питьевую воду можно набрать:

Генерала Лизюкова, 76-80;

Бульвар Победы, 8-12;

Бульвар Победы, 50а-50б;

Бульвар Победы, 41;

Владимира Невского, 38/3;

Шукшина, 17-19;

Владимира Невского, 15а-17;

Владимира Невского, 32-34;

Владимира Невского, 44-46;

Владимира Невского, 40 – 60 Армии, 29;

Владимира Невского, 69;

Маршала Жукова, 22;

Мордасовой, 3 (аптека);

Мордасовой, 11 (Магнит);

Только питьевую воду наливают по адресам:

Владимира Невского, 25/7

Владимира Невского, 27-35;

Владимира Невского, 46;

Московский проспект, 137;

Московский проспект, 131а;

Бульвар Победы, 2-4;

Бульвар Победы, 36;

Бульвар Победы, 44;

Антонова-Овсеенко, 23;

60 Армии, 22а.

Напомним, по данным РВК-Воронеж на водоводе метрового диаметра возникли сразу две утечки. Ситуацию осложняет тот факт, что над местом одного из порывов находится незаконная постройка.

В связи с аварией в Коминтерновском районе объявили режим ЧС.