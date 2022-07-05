В мэрии Воронежа сообщили адреса подвоза воды жителям Коминтерновского района

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Пресс-служба мэрии Воронежа опубликовала уточненный расширенный список подвоза питьевой и технической воды жителям Коминтерновского района, где утром произошла авария на водоводе метрового диаметра.
Так, по данным администрации, техническую и питьевую воду можно набрать:
Генерала Лизюкова, 76-80;
Бульвар Победы, 8-12;
Бульвар Победы, 50а-50б;
Бульвар Победы, 41;
Владимира Невского, 38/3;
Шукшина, 17-19;
Владимира Невского, 15а-17;
Владимира Невского, 32-34;
Владимира Невского, 44-46;
Владимира Невского, 40 – 60 Армии, 29;
Владимира Невского, 69;
Маршала Жукова, 22;
Мордасовой, 3 (аптека);
Мордасовой, 11 (Магнит);
Только питьевую воду наливают по адресам:
Владимира Невского, 25/7
Владимира Невского, 27-35;
Владимира Невского, 46;
Московский проспект, 137;
Московский проспект, 131а;
Бульвар Победы, 2-4;
Бульвар Победы, 36;
Бульвар Победы, 44;
Антонова-Овсеенко, 23;
60 Армии, 22а.
Напомним, по данным РВК-Воронеж на водоводе метрового диаметра возникли сразу две утечки. Ситуацию осложняет тот факт, что над местом одного из порывов находится незаконная постройка.
В связи с аварией в Коминтерновском районе объявили режим ЧС.