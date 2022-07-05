В Воронеже наградили добровольцев

Фото управы Ленинского района

Во вторник, 5 июля глава Ленинского района Сергей Ситников вручил благодарственные письма членам волонтерского отряда Воронежского государственного технического университета.

Более 20 юношей и девушек студенческого актива в течение учебного года постоянно участвовали в различных мероприятиях управы района – оказывали помощь в благоустройстве, способствовали развитию творческих навыков школьников и воспитанников детских учреждений, помогали пожилым людям.

- Волонтерство - это особый взгляд на жизнь, целая философия, направленная на укрепление и сохранение человеческих ценностей. Важно, что такой не простой кропотливой деятельностью занимаются молодые люди. Добрые дела не остаются не замеченными. Они как маяки светят тем, кто ждет помощи, - сказал Сергей Ситников.

Он пожелал добровольцам крепкого здоровья, не исссякаемой энергии и благополучия.