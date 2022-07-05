В Воронежской области в массовой аварии со строительной техникой пострадали 5 человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром во вторник, 5 июля, на автодороге «Курск-Воронеж» на территории Нижнедевицкого района произошла массовая авария с участием трех строительных машин и иномарки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и столкнулся с манипулятором, который проводил дорожные работы. От удара грузовой автомобиль врезался в самосвал КамАЗ и погрузчик КАЗ, а затем по инерции съехал придорожный кювет.

В результате ДТП получили ранения пять человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Организована проверка.