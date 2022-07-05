Подрядчик прикарманил больше 300 тысяч при строительстве спортплощадки в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции воронежского главка и сотрудники регионального УФСБ выявили факт мошенничества со стороны 37-летней руководительницы коммерческой организации, которая занималась благоустройством сквера в Лискинском районе.

По данным следствия, в марте 2020 года фирма заключила с администрацией Дракинского сельского поселения муниципальный контракт на сумму больше 6 млн 300 тысяч рублей. В задачи компании входило благоустройство сквера со строительством спортивной площадки, на которой по условиям должно было быть установлено оборудование определенной модели от известного производителя. Однако подрядчик смонтировал совершенно другое - уступающее по техническим характеристикам и цене. За счет разницы в цене организация «сэкономила» в свой карман больше 315 тысяч рублей.

По итогам проверки следователи отдела ОМВД России по Лискинскому району возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативниками провели обыски и выемки документов, имеющих значение для уголовного дела.

Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.