Воронежский «Буран» взял на просмотр вратаря и защитника

Матвей Киселев в предыдущей кампании выступал за московскую «Звезду» (три игры). Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Ряды воронежского «Бурана» пополнили защитник Павел Семенов и вратарь Матвей Киселев. В прошлом сезоне Павел провел 33 матча за уфимский «Толпар», набрал два очка (0+2) при показателе полезности = «4». Тем временем, Матвей в предыдущей кампании выступал за московскую «Звезду» (три игры).

Как сообщалось ранее, в «Буране» приняли решение о смене фарм-клуба. В сезоне-2022/23 им вместо «Россоши» будет нововоронежский «Протон». Решение подробно прокомментировал генеральный директор «Бурана» Алексей Кадурин. В частности, он уточнил, что ХК «Россошь» продолжит свое существование. Есть команды, которые успешно выступают и без соглашения с клубом из ВХЛ. Просто теперь молодежка «ураганных» будет базироваться в Нововоронеже.