В Коминтерновском районе Воронежа снова авария на водопроводе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители Коминтерновского района Воронежа пожаловались в редакцию «КП» на очередную аварию на водопроводе. Сообщения о проблемах с подачей воды мы получили с улицы Владимира Невского и Бульвара Победы.

- Это уже третья авария за последнее время, - пожаловались читатели. – Воды не было 29 мая, а потом еще 28 июня мы сутки оставались без воды.

Когда устранят аварию, и что произошло на этот раз – не известно. В водоканале оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

В мэрии сообщили только, что в зону коммунального бедствия попали дома в квартале, ограниченном Московским проспектом, бульваром Победы, улицами Владимира Невского, Лизюкова и Антонова-Овсеенко.