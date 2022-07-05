Воронежские чиновники сдали нормы ГТО

Фото управы Ленинского района

Недавно на базе стадиона «Чайка» состоялся индивидуальный прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников управы Ленинского района.

- На протяжении последних нескольких лет сотрудники управы Ленинского района активно участвуют в сдаче норм ГТО, в коллективе культивируется приоритет здорового образа жизни, пропагандируются занятия физической культурой и спортом, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников – обладатель золотого знака отличия ГТО.

В управе рассказали, что более десяти их сотрудников имеют золотые знаки отличия ГТО за период 2021-2022гг.