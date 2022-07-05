Воронежская спортсменка Мария Попова выиграла Кубок России по лыжероллерам

Мария Попова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Рязанской области прошел третий этап Кубка России по лыжероллерам. На пьедестале почета здесь снова оказались двое воронежцев. Победительницей на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» стала Мария Попова. Она выиграла в спринте на 150 м свободным стилем среди женщин. В квалификации спортсменка показала третье время, но в финале стала лучшей. Напомним, на первом и втором этапах Кубка страны Мария Попова замыкала тройку сильнейших.

Еще одну медаль в Рязани завоевал Иван Шамаев. Победитель предыдущего этапа среди юниоров в этот раз стал третьим в спринте. В полуфинале он уступил будущему победителю Матвею Зыкову из Липецка, в борьбе за «бронзу» выиграл у Кирилла Скоморохова.