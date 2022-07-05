Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 11:32

Аферисты «обчистили» жительницу Воронежа на полтора миллиона рублей

В общении с потерпевшей они использовали новый термин «неправомерное подключение к банковской карте»
Алексей СЕРГУНИН
Афера вскрылась в магазине, когда потерпевшая не смогла оплатить покупку картой.

Афера вскрылась в магазине, когда потерпевшая не смогла оплатить покупку картой.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

52-летней жительнице Воронежа позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты в общении употребили новый термин «неправомерное подключение к банковской карте». Женщина сообщила мошенникам коды доступа от мобильного банка. Далее мошенники перевели в несколько операций 1,5 миллиона рублей социальных и страховых выплат на подконтрольный счет, подтверждая при этом операции кодами из смс. Данные действия аферисты проводили на протяжении четырех дней, чтобы не превышать лимиты и не попасть в поле зрения сотрудников службы безопасности. Афера вскрылась в магазине, когда потерпевшая не смогла оплатить покупку, а сотрудники банка посоветовали незамедлительно обращаться в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.