Аферисты «обчистили» жительницу Воронежа на полтора миллиона рублей

Афера вскрылась в магазине, когда потерпевшая не смогла оплатить покупку картой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

52-летней жительнице Воронежа позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты в общении употребили новый термин «неправомерное подключение к банковской карте». Женщина сообщила мошенникам коды доступа от мобильного банка. Далее мошенники перевели в несколько операций 1,5 миллиона рублей социальных и страховых выплат на подконтрольный счет, подтверждая при этом операции кодами из смс. Данные действия аферисты проводили на протяжении четырех дней, чтобы не превышать лимиты и не попасть в поле зрения сотрудников службы безопасности. Афера вскрылась в магазине, когда потерпевшая не смогла оплатить покупку, а сотрудники банка посоветовали незамедлительно обращаться в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.