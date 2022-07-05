В Белый колодец из Воронежа будет ходить автобус

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 5 июля в туристический комплекс «Белый колодец» будет ходить регулярный автобус из Воронежа. Сообщение об этом появилось в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Автобус будет отправляться ежедневно от библиотеки им. Никитина в 12:00 и 18:00 с остановкой у ТЦ «Армада» в 12:30 и 18:30. Обратные рейсы будут совершаться в 13:10 и в 21:00. Стоимость билета составит сто рублей.

Если маршрут будет востребован, то администрация парка рассмотрит возможность введения дополнительных рейсов.