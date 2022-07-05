Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотеке

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Также банк увеличил максимальный размер кредита по «Ипотеке с господдержкой», который в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 14 млн рублей, в других регионах присутствия банка – 7 млн рублей.

По программе «Ипотека с господдержкой» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 6,49% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов – 6,49% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 5,69% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов – 5,69% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 10,85% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».