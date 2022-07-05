В сгоревшем доме в Воронежской области обнаружили тело мужчины

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Минувшей ночью в селе Верхняя Хава Воронежской области на улице Дзержинского загорелся частный дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 03:09 05 июля.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар возник в жилом доме 10х4м в комнате 5х2м, огонь повредил кровать и стену на общей площади 3 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекались силы двух отделений в составе восьми человек и двух машин.

После тушения на месте пожара обнаружили тело 56-летнего хозяина дома.

Причины ЧП выясняют эксперты.