Софья Пирогова из Воронежской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся по боксу

Софья Пирогова (справа) замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг.

В Раменском завершился финал XI летней Спартакиады учащихся России по боксу. За медали боролись 118 юниоров и 76 юниорок. Бронзовую медаль завоевала представительница Бутурлиновки Софья Пирогова (тренер Константин Тетерин). Девушка замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг.

В первом бою Пирогова одолела спортсменку из Приморского края Дарью Гречуху, но потом в полуфинале уступила будущей победительнице соревнований Софии Охотниковой из Красноярского края. В результате, представительница нашего региона стала третьей.

Отметим, что до этого последний раз воронежские спортсмены завоевывали медаль на всероссийских спартакиадах в 2016 году. Тогда на высшую ступень пьедестала поднялась Анна Бобырева.