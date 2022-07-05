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Спорт5 июля 2022 10:39

Софья Пирогова из Воронежской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся по боксу

В полуфинале она уступила Софии Охотниковой из Красноярского края
Алексей СЕРГУНИН
Софья Пирогова (справа) замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг.

Софья Пирогова (справа) замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг.

В Раменском завершился финал XI летней Спартакиады учащихся России по боксу. За медали боролись 118 юниоров и 76 юниорок. Бронзовую медаль завоевала представительница Бутурлиновки Софья Пирогова (тренер Константин Тетерин). Девушка замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг.

В первом бою Пирогова одолела спортсменку из Приморского края Дарью Гречуху, но потом в полуфинале уступила будущей победительнице соревнований Софии Охотниковой из Красноярского края. В результате, представительница нашего региона стала третьей.

Отметим, что до этого последний раз воронежские спортсмены завоевывали медаль на всероссийских спартакиадах в 2016 году. Тогда на высшую ступень пьедестала поднялась Анна Бобырева.