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Общество5 июля 2022 10:24

В центре Воронежа сдается в аренду кальян-бар «1905»

Собственник просит 350 тысяч в месяц
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже появилось объявление о сдаче в аренду кальян-бара «1905», который находится на улице Куколкина, 32. Об этом сообщает воронежское издание «De Facto». Собственник просит за аренду помещения площадью 420 квадратных метров 350 тысяч.

В объявлении указано, что бар расположен на первом этаже административного здания. В нем проведен современный ремонт, электричество, вытяжки и канализация соответствуют требованиям к общепиту. Кроме того, в помещении есть несколько туалетов и летняя веранда.

Владелец сообщает, что здании можно использовать под кафе, магазин, выставочное пространство или офис.