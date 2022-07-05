В центре Воронежа сдается в аренду кальян-бар «1905»

В Воронеже появилось объявление о сдаче в аренду кальян-бара «1905», который находится на улице Куколкина, 32. Об этом сообщает воронежское издание «De Facto». Собственник просит за аренду помещения площадью 420 квадратных метров 350 тысяч.

В объявлении указано, что бар расположен на первом этаже административного здания. В нем проведен современный ремонт, электричество, вытяжки и канализация соответствуют требованиям к общепиту. Кроме того, в помещении есть несколько туалетов и летняя веранда.

Владелец сообщает, что здании можно использовать под кафе, магазин, выставочное пространство или офис.