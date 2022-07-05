Под Воронежем мужчина ударил ребенка головой об стену

Суд назначил виновному 280 часов обязательных работ Фото: из архива «КП»

Суд назначил 37-летнему жителю Семилук наказание в виде 280 часов обязательных работ за избиение несовершеннолетнего. Как установило следствие, мужчина увидел в своем подъезде двух подростков, которые не жили в этом доме, и поинтересовался, зачем они пришли. Несовершеннолетние ответили, что хотели посмотреть на город из окна. Услышав такое объяснение, мужчина начал ругаться матом, а потом ударил одного из мальчиков головой об стену.

В результате удара ребенок получил сотрясение мозга. В отношении хулигана завели дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. На суде обвиняемый полностью признал свою вину.