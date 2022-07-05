Воронежец дважды обворовал один и тот же частный дом

Максимальное наказание по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) – лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Новохоперска, обвиняемого в совершении квартирной кражи.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае текущего года злоумышленник через открытую дверь тайно проник на территорию домовладения на улице Чапаева в Новохоперске Воронежской области, а затем через незапертую дверь с тыльной стороны дома зашел в жилище 52-летней хозяйки дома. Обвиняемый похитил из шкафа DVD проигрыватель. Кроме того, на следующий день мужчина повторило пройденный накануне маршрут, и вновь похитил принадлежащее женщине имущество. Общий ущерб составил 3 400 рублей.

В ходе расследования фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Максимальное наказание по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) – лишение свободы на срок до двух лет.