В Воронежской области «Гранта» врезалась в «КАМАЗ»

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 4 июля, в 16:05 на улице Бланская в Борисоглебске 22-летний водитель «Лады Гранта» житель Кантемировского района не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 52-летнего местного жителя.

В результате ДТП двое пассажиров «Лады», 20 и 11 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Как уже сообщала «КП», накануне на 210-м километре автодороги «Воронеж – Луганск» погибли три человека, а в центре Воронежа в столкновении четырех автомобилей пострадали двое участников ДТП.