Воронежские каноисты стали чемпионами России

Каноист Кирилл Шамшурин победил на дистанции 5000 метров. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В заключительный день чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ, завершившегося накануне в Москве, золотую медаль в составе экипажа-четверки на дистанции 500 метров завоевал воронежец Дмитрий Шаров. Он выступал вместе с Владиславом Чеботарем, Иваном Штылем и Виктором Мелантьевым. Его квартет на полторы секунды опередил серебряных призеров чемпионата.

Каноист Кирилл Шамшурин победил на дистанции 5000 метров, преодолев ее за 23 минуты 29,981 секунды. Почти на восемь секунд он опередил серебряного призера Ивана Дмитриева, представляющего Московскую и Тверскую области.

На дистанции 500 метров серебро выиграла наша землячка Екатерина Шляпникова. Вперед она пропустила только Алину Ковалеву, выступающую за Самару и Санкт-Петербург. Наша спортсменка уступила лидеру 0,935 секунды.

Как уже сообщала «КП», ранее в рамках турнира воронежцы четыре раза поднимались на пьедестал.