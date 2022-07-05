Два человека пострадали в ДТП в центре Воронежа

Водитель автомобиля «Форд Фьюжн» и пассажир, 47-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Как уже сообщала «КП», накануне, примерно в 17:20 в Воронеже на проспекте Революции произошло массовое ДТП. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили о его подробностях.

31-летний воронежец ехал на автомобиле «Хендай Туссон» от улицы Урицкого в сторону улицы Феоктистова. На регулируемом перекрестке при повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с «Форд Фьюжн» под управлением 51-летнего местного жителя, двигавшегося во встречном направлении. После столкновения «Хендай» отбросило в движущиеся на встречном направлении «Форд Экспорт» под управлением 37-летней жительницы Воронежа, и «Ладу Калина» под управлением 42-летнего жителя Левобережного района.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фьюжн» и пассажир, 47-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку.