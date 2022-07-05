Виновнику смертельного ДТП в Воронежской области грозит до семи лет тюрьмы

В автомобиле «Форд» сработала система пассивной безопасности, и водитель получил незначительные телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уже сообщала «КП», по предварительным данным, накануне, 4 июля, в 16:00 на 210-м километре автодороги «Воронеж – Луганск» 46-летний житель Ростовской области, управляя автопоездом в составе большегрузного автомобиля «Ман» с полуприцепом, при движении со стороны Воронежа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся с автомобилем «Форд Эксплорер» под управлением 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, а затем с автомобилем «Рено Каптюр» под управлением 36-летней жительницы Россоши.

В результате водитель «Рено», а также две несовершеннолетние пассажирки, 15 и семи лет, скончались на месте ДТП от полученных травм. В автомобиле «Форд» сработала система пассивной безопасности, и водитель получил незначительные телесные повреждения.

- Следственный отдел ОМВД России по Россошанскому району возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы.