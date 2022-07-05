Воронежские борцы стали призерами международного турнира

Все воронежские борцы вернулись домой с медалями. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронеж на XX юбилейном международном турнире по греко-римской борьбе среди кадетов и кадеток на призы братьев Самургашевых представляли три борца, и все они вернулись домой с медалями.

Степан Резницкий стал победителем весовой категории до 110 кг. В четвертьфинале воронежец со счетом 3:0 одолел Яромира Полянского из Московской области, затем оставил не у дел еще одного представителя Подмосковья Артема Кавкаева - 10:1. В финале Резницкий встретился с представителем республики Крым Эльдаром Эмировым и одержал победу со счетом 5:0.

Серебряную медаль завоевал Николай Фомин. Он выступал в весовой категории до 92 кг. В первой схватке воронежец без труда прошел Даниила Старченко из республики Беларусь. Затем в четвертьфинале, с перевесом в один балл он победил Артема Гончарова из Ростовской области - 2:1. В полуфинале Фомин был сильнее Сайпула Гаджимагомедова - 7:1, а вот в схватке за «золото» Николай уступил Давиду Андреасяну из Москвы - 3:7.

С бронзовой наградой из Ростова вернулся Рамин Мамедов. В весовой категории до 45 кг он в первой схватке победил Ивана Киргизова из Московской области со счетом 8:0, а в полуфинале уступил представителю Ингушетии Мураду Яндиеву - 9:16. А в схватке за «бронзу» наш борец оказался сильнее Тамерлана Муридова из Чеченской республики - 10:1.