За кражу двух бутылок водки жителя Воронежской области наказали условным сроком

Мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Кантемировский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ. 3 февраля этого года подсудимый пришел в нетрезвом состоянии в магазин «Продукты». Он взял с полки бутылку водки и засунул ее в карман, а к кассе подошел с бутылкой лимонада. Продавец потребовала оплатить товар, но мужчина проигнорировал ее просьбу и вышел из магазина. Впрочем, на улице женщина догнала покупателя и отобрала похищенную бутылку. А 15 февраля осужденный в таком же стиле похитил еще одну бутылку водки из магазина «Магнит». В этом случае он успел скрыться.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.