Пятеро воронежских школьников отправятся в экспедицию на Северный полюс

Фото департамента образования Воронежской области

Сбудется мечта пяти ребят из Воронежской области – они отправятся в две экспедиции на Северный полюс. Уникальную возможность школьникам предоставил всероссийский проект «Homo Science» Госкорпорации «Росатом». Об этом 4 июля рассказали в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

Возможность путешествовать представилась Владиславе Возияновой из МБОУ Лицей № 4, Алине Чунихиной из МБОУ Павловская СОШ № 2, Анастасии Коноплевой из МБОУ СОШ №103, а также выпускникам Артемию Суховеркову (МБОУ Лицей №1) и Александру Маликову (МБОУ Лицей №7). Ребята – неоднократные призеры и победители различных конкурсов и проектов.

Кстати, первая экспедиция под названием «Ледокол Знаний 2022» отправится на Северный полюс 8 июля. Ребята пробудут там до 17 июля. В ней примут участие 70 человек со всей России. Во вторую экспедицию, которая пройдет с 17 июля по 26 июля, приняты 80 ребят. Отвезет школьников к пункту назначения один из самых больших ледоколов в мире «50 лет Победы». Маршрут будет стартовать в Мурманске, проходить Северный полюс, Землю Франца-Иосифа и возвращаться обратно.

Наши школьники возьмут с собой в экспедицию флаг Воронежской области.