В Воронеже из-за порыва ветра потух Вечный огонь

В Воронеже у Памятника Славы потух Вечный огонь. Об этом местные жители тут же сообщили в ЦВПВ «Музей-диорама». Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации 4 июля.

Проблему удалось оперативно решить. На место выехали представители центра и специалисты газовой службы.

– После осмотра системы подачи газа, горение огня было восстановлено. По словам специалистов, затухание вероятнее всего произошло из-за сильных порывов ветра, которые наблюдались в последние дни в Воронеже, – отметили в пресс-службе мэрии.

А неравнодушных воронежцев чиновники поблагодарили за сигнал. И напомнили, что в подобных случаях можно обращаться в газовую службу по телефону 04, либо в Музей-диорама по телефону 254-70-40.