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Происшествия4 июля 2022 15:22

В аварии с грузовиком на трассе «Воронеж–Луганск» погибли двое взрослых и ребенок

Полицейские устанавливают их личности
Евгения ФРОЛОВА
Фото ГУ МВД по региону

Фото ГУ МВД по региону

Жуткая авария произошла на 210 км трассы «Воронеж–Луганск» в Россошанском районе в 16:00 в понедельник, 4 июля. В ней погибли три человека, один из которых ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля MAN, житель Ростовской области, сначала влетел в иномарку Ford Explorer, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Kaptur.

В результате аварии три человека, которые находились в этот момент в Renault, скончались на месте. Известно, что среди погибших есть несовершеннолетний. В данны момент их личности устанавливаются.