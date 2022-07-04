Житель Белгородской области пойдет под суд за попытку убийства двух человек в баре в Воронеже

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Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 38-летний житель Белгородской области. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений в Воронеже (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в надзорном ведомстве региона 4 июля.

По версии следствия, в апреле 2021 года мужчина со своей супругой приехал из Белгородской области. Они отдыхали в караоке-баре, расположенном в Центральном районе Воронежа. Изрядно набравшись, злоумышленник повздорил с двумя посетителями бара. И из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета с близкого расстояния одному в голову, другому в шею. После этого с места преступления скрылся.

Потерпевшим была экстренно оказана медпомощь, их удалось спасти. Но от правосудия белгородцу уйти не удастся. Его уголовное дело направлено в Центральный районный суд.